Политика управляемой гибкости курса на пути к плавающему продолжится - НБУ
Киев • УНН
НБУ продолжит политику управляемой гибкости обменного курса для сохранения стабильности на валютном рынке. Это будет способствовать контролю инфляции и курсовых ожиданий, а также усилению роли курса как поглотителя шоков.
Национальный банк Украины продолжит политику управляемой гибкости обменного курса, на пути к плавающему курсообразованию, на фоне задачи сохранения стабильности на валютном рынке, сообщили в регуляторе о принятых Советом НБУ 11 сентября Основных принципах денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, пишет УНН.
Детали
"НБУ и в дальнейшем будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию. Важной задачей НБУ будет оставаться сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса", - указали в НБУ.
Как ожидают в регуляторе, это будет способствовать "удержанию инфляционных и курсовых ожиданий под контролем, сохранению доверия к гривне и защите международных резервов".
"В то же время постепенное усиление связи обменного курса с рыночной конъюнктурой позволит усилить роль обменного курса как поглотителя шоков, улучшит осознание валютных рисков и будет способствовать повышению адаптивности украинской экономики к внутренним и внешним изменениям", - отметили в Нацбанке.
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