Политика управляемой гибкости курса на пути к плавающему продолжится - НБУ

Национальный банк Украины продолжит политику управляемой гибкости обменного курса, на пути к плавающему курсообразованию, на фоне задачи сохранения стабильности на валютном рынке, сообщили в регуляторе о принятых Советом НБУ 11 сентября Основных принципах денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, пишет УНН.

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"НБУ и в дальнейшем будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию. Важной задачей НБУ будет оставаться сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса", - указали в НБУ.

Как ожидают в регуляторе, это будет способствовать "удержанию инфляционных и курсовых ожиданий под контролем, сохранению доверия к гривне и защите международных резервов".

"В то же время постепенное усиление связи обменного курса с рыночной конъюнктурой позволит усилить роль обменного курса как поглотителя шоков, улучшит осознание валютных рисков и будет способствовать повышению адаптивности украинской экономики к внутренним и внешним изменениям", - отметили в Нацбанке.

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