НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

Национальный банк Украины будет применять режим гибкого инфляционного таргетирования для поддержания ценовой стабильности. Целью является приведение инфляции к цели 5% в течение трех лет, с гибким определением горизонта политики, сообщили в регуляторе о принятых Советом НБУ 11 сентября Основных принципах денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, пишет УНН.

НБУ будет применять режим гибкого инфляционного таргетирования для поддержания ценовой стабильности - сообщили в НБУ.

Детали

Как отмечается, де-факто НБУ уже перешел к такому режиму в первом полугодии 2024 года, в частности заявил о намерениях сохранить умеренные темпы инфляции в 2024 году и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы. "Этому предшествовал успешный переход к управляемой гибкости курса и усиление роли учетной ставки благодаря снижению уровня экономической неопределенности, модернизации операционного дизайна процентной политики и другим мерам НБУ", - говорится в сообщении.

"Отныне Основными принципами официально определено, что монетарная политика НБУ направляется на приведение инфляции к цели 5% на надлежащем горизонте политики, который не будет превышать три года. Такой горизонт политики, то есть период времени, в течение которого НБУ намерен вернуть инфляцию к цели, будет определяться гибко", - отметили в Нацбанке.

Соответствующий формат, как сообщается, "будет отличать текущий режим от полноценного инфляционного таргетирования, который действовал до полномасштабного вторжения, когда горизонт возвращения инфляции к цели составлял 9-18 месяцев".

"НБУ намерен использовать гибкое инфляционное таргетирование до нормализации функционирования экономики и восстановления полноценного формата инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом", - отметили в регуляторе.

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