НБУ встановив офіційний курс банківських металів на 2 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національний банк України на 2 листопада 2016 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 324556,37 грн;
Срiбло — 4631,54 грн;
Платина — 248010,20 грн;
Палладiй — 157175,10 грн.
Офіційний курс НБУ за один грам банківських металів на 2 листопада становить:
Золото — 1 059,8396 грн;
Срібло — 15,0037 грн;
Платина — 802,8278 грн;
Палладiй — 503,4125 грн.