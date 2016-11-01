НБУ установил официальный курс банковских металлов на 2 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 2 ноября 2016 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 324556,37 грн;
Серебро - 4631,54 грн;
Платина - 248010,20 грн;
Палладiй - 157175,10 грн.
Официальный курс НБУ за один грамм банковских металлов на 2 ноября составляет:
Золото - 1 059,8396 грн;
Серебро - 15,0037 грн;
Платина - 802,8278 грн;
Палладiй - 503,4125 грн.