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НБУ прогнозує, що економіка зросте на 3% у 2024 році

НБУ прогнозує, що економіка зросте на 3% у 2024 році

Київ • УНН

 • 48773 перегляди

Економічне зростання України сповільнилося в 1 кварталі 2024 року через скорочення бюджету та блокаду кордону, але стабілізація морського коридору та зростання внутрішнього попиту підтримали економіку.

У першому кварталі 2024 року економічне зростання України сповільнилося через бюджетні скорочення та блокаду кордону, але стабілізація морського коридору та зростання внутрішнього попиту сприяли підтримці економіки, пише УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

За даними НБУ, зростання реального ВВП України у першому кварталі 2024 року виявилося слабшим за очікування, головним чином через обмеження бюджетних видатків у зв’язку з невизначеністю щодо зовнішнього фінансування. Додатково на економічну активність тиснула блокада західного кордону. Проте, стабільність морського коридору, сприятливі погодні умови та зростання внутрішнього попиту сприяли підтримці економічного зростання.

"НБУ прогнозує подальше відновлення економічної активності, ураховуючи нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, що дасть змогу підтримувати м’яку бюджетну політку, а також очікуване пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту" - йдеться у звіті.

Прогноз зростання реального ВВП України було знижено через вплив масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру країни. Тепер очікується, що у 2024 році економіка зросте на 3%, а у 2025-2026 роках — в межах 4.5-5%.

Нагадаємо

Голова Національного банку України заявив, що ситуація на валютному ринку перебуває під контролем, а ризики для безпеки знизилися після того, як Конгрес США надав фінансову підтримку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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