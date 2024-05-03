НБУ прогнозирует, что экономика вырастет на 3% в 2024 году

В первом квартале 2024 года экономический рост Украины замедлился из-за бюджетных сокращений и блокады границы, но стабилизация морского коридора и рост внутреннего спроса способствовали поддержке экономики, пишет УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

По данным НБУ, рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года оказался слабее ожиданий, главным образом из-за ограничения бюджетных расходов в связи с неопределенностью относительно внешнего финансирования. Дополнительно на экономическую активность давила блокада западной границы. Однако, стабильность морского коридора, благоприятные погодные условия и рост внутреннего спроса способствовали поддержке экономического роста.

"НБУ прогнозирует дальнейшее восстановление экономической активности, учитывая недавние сдвиги в вопросах получения международной помощи, что позволит поддерживать мягкую бюджетную политку, а также ожидаемое оживление внутреннего и внешнего спроса", - говорится в отчете.

Прогноз роста реального ВВП Украины был снижен из-за влияния масштабных атак россии на энергетическую инфраструктуру страны. Теперь ожидается, что в 2024 году экономика вырастет на 3%, а в 2025-2026 годах - в пределах 4.5-5%.

Напомним

Председатель Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.