НБУ продав на валютному аукціоні 33,6 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні, 16 листопада під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 33,6 млн дол., — 82,6% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 40,7 млн дол., з яких НБУ продав 33,6 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,25 грн/дол., максимальний — 26,35 грн/дол. та середньозважений — 26,3219 грн/дол.
Водночас, за мінінмальним курсом було продано 11,6% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 3,9 млн дол.
Нагадаємо, НБУ сьогодні виставляв на продаж 50 млн дол.
Як повідомляв УНН, НБУ пояснив ріст курсу долара цього тижня.