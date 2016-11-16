НБУ продал на валютном аукционе 33,6 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня, 16 ноября во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 33,6 млн долл., - 82,6% общего объема поданных заявок субъектами рынка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 40,7 млн долл., из которых НБУ продал 33,6 млн долл.", - Говорится в сообщении.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 26,25 грн/долл., максимальный - 26,35 грн/долл. и средневзвешенный - 26,3219 грн/долл.
Однако, по мининмальним курсу было продано 11,6% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 3,9 млн долл.
Напомним, НБУ сегодня выставлял на продажу 50 млн долл.
Как сообщал УНН, НБУ объяснил рост курса доллара на этой неделе.