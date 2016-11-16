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15 марта, 19:03 • 110133 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152368 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128834 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121997 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107816 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102984 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98813 просмотра

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НБУ продал на валютном аукционе 33,6 млн долл.

НБУ продал на валютном аукционе 33,6 млн долл.

Киев • УНН

 • 8509 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня, 16 ноября во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 33,6 млн долл., - 82,6% общего объема поданных заявок субъектами рынка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 40,7 млн долл., из которых НБУ продал 33,6 млн долл.", - Говорится в сообщении.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 26,25 грн/долл., максимальный - 26,35 грн/долл. и средневзвешенный - 26,3219 грн/долл.

Однако, по мининмальним курсу было продано 11,6% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 3,9 млн долл.

Напомним, НБУ сегодня выставлял на продажу 50 млн долл.

Как сообщал УНН, НБУ объяснил рост курса доллара на этой неделе.

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