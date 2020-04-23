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НБУ почав активніше купувати золото для поповнення резервів

НБУ почав активніше купувати золото для поповнення резервів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку цього року Національний банк України почав активно скуповувати золото та срібло для того, щоб поповнити золотовалютні резерви. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

"Державна скарбниця Національного банку активно скуповує мірні злитки золота та срібла для поповнення золотовалютних резервів, ми бачимо тут більш зворотній процес, ніж потреба в покупці", - сказав Смолій.

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Нагадаємо, що Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали: золото — 1 476,309234 грн; срібло — 12,969611 грн.

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