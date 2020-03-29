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Через коронавірус у США виник дефіцит золота

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Через пандемію коронавірусу та спричинений нею обвал на біржах у США виник дефіцит золотих злитків і монет у вільному продажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal і DW.

Через коронавірус у США виник дефіцит золота

Дилери розпродали всі запаси золота. Дехто з них тимчасово закрився, а великий швейцарський фінансовий конгломерат Credit Suisse Group AG, що з 1856 року відливає золоті злитки, звернувся до покупців з проханням "не обтяжувати зверненнями".

Через ситуацію, що склалася, банкіри з Волл-стріт звернулися по допомогу до Королівського канадського монетного двору. Той, своєю чергу, вже зафіксував "безпрецедентне" зростання попиту на золоті злитки.

Золотий резерв США, який не витрачається для збуту на вільному ринку, зберігається на військовій базі Форт-Нокс у штаті Кентуккі та в Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

У разі нестачі золота ділові люди в США зазвичай поповнюють запаси в Лондоні, де зберігається понад 8,2 тисячі тонн дорогоцінного металу. Його доставляли в Нью-Йорк партіями в сейфах на пасажирських літаках. Але через пандемію коронавірусу майже всі міжнародні пасажирські перевезення припинено.

Нинішня ситуація призвела також до припинення видобутку дорогоцінних металів в Перу і в Південній Африці.

Нагадаємо, глава МВФ заявила, що світова економіка увійшла в рецесію.

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