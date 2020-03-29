Из-за коронавируса в США возник дефицит золота
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за пандемии коронавируса и вызванный ею обвал на биржах в США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal и DW.
Дилеры распродали все запасы золота. Некоторые из них временно закрылся, а большой швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG, что с 1856 года отливает золотые слитки, обратился к покупателям с просьбой "не обременять обращениями".
Из-за сложившейся ситуации банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Королевского канадского монетного двора. Тот, в свою очередь, уже зафиксировал "беспрецедентное" рост спроса на золотые слитки.
Золотой резерв США, который не расходуется для сбыта на свободном рынке, хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
В случае нехватки золота деловые люди в США обычно пополняют запасы в Лондоне, где хранится более 8,2 тысячи тонн драгоценного металла. Его доставляли в Нью-Йорк партиями в сейфах на пассажирских самолетах. Но из-за пандемии коронавируса почти все международные пассажирские перевозки прекращены.
Нынешняя ситуация привела также к прекращению добычи драгоценных металлов в Перу и в Южной Африке.
Напомним, глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию.