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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56975 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66350 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80069 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Из-за коронавируса в США возник дефицит золота

Из-за коронавируса в США возник дефицит золота

Киев  •  УНН

 • 19472 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за пандемии коронавируса и вызванный ею обвал на биржах в США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal и DW.

Дилеры распродали все запасы золота. Некоторые из них временно закрылся, а большой швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG, что с 1856 года отливает золотые слитки, обратился к покупателям с просьбой "не обременять обращениями".

Из-за сложившейся ситуации банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Королевского канадского монетного двора. Тот, в свою очередь, уже зафиксировал "беспрецедентное" рост спроса на золотые слитки.

Золотой резерв США, который не расходуется для сбыта на свободном рынке, хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

В случае нехватки золота деловые люди в США обычно пополняют запасы в Лондоне, где хранится более 8,2 тысячи тонн драгоценного металла. Его доставляли в Нью-Йорк партиями в сейфах на пассажирских самолетах. Но из-за пандемии коронавируса почти все международные пассажирские перевозки прекращены.

Нынешняя ситуация привела также к прекращению добычи драгоценных металлов в Перу и в Южной Африке.

Напомним, глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию.

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