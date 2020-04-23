НБУ начал активнее покупать золото для пополнения резервов

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42632 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86344 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103024 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129150 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129458 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173359 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121967 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158376 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104950 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 18:57 • 103637 просмотра
Актуальное
НБУ начал активнее покупать золото для пополнения резервов

НБУ начал активнее покупать золото для пополнения резервов

Киев  •  УНН

 • 17091 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала этого года Национальный банк Украины начал активнее скупать золото и серебро для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Государственная казна Национального банка активно скупает мерные слитки золота и серебра для пополнения золотовалютных резервов, мы видим здесь более обратный процесс, чем потребность в покупке", - сказал Смолий.

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Напомним, что Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы: золото - 1 476,309234 грн; серебро - 12,969611 грн.

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