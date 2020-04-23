НБУ начал активнее покупать золото для пополнения резервов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала этого года Национальный банк Украины начал активнее скупать золото и серебро для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Государственная казна Национального банка активно скупает мерные слитки золота и серебра для пополнения золотовалютных резервов, мы видим здесь более обратный процесс, чем потребность в покупке", - сказал Смолий.
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Напомним, что Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы: золото - 1 476,309234 грн; серебро - 12,969611 грн.