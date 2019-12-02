НБУ: платіжний баланс у жовтні зведено з незначним дефіцитом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Платіжний баланс у жовтні зведено з незначним дефіцитом у 100 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані макроекономічного та монетарного огляду НБУ за листопад 2019 року.
"Платіжний баланс зведено з незначним дефіцитом (0,1 млрд дол.). У результаті, міжнародні резерви майже не змінилися порівняно з вереснем і станом на кінець жовтня становили 21,4 млрд дол., або 3,4 місяця майбутнього імпорту", - вказали у Нацбанку.
Також зазначається, що у жовтні дефіцит поточного рахунку очікувано звузився порівняно з вереснем - до 0,7 млрд дол.
У НБУ це пояснили відсутністю виплат за реструктуризованим зовнішнім боргом (платежі припадають на березень та вересень).
"Перевищення темпів зростання експорту товарів (7,1% р/р) над імпортом (2,9% р/р) сприяло скороченню дефіциту торгівлі товарами та поточного рахунку також порівняно з жовтнем минулого року", - додали у регуляторі.
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У НБУ повідомили також, що за фінансовим рахунком у жовтні приплив капіталу зменшився до 0,5 млрд дол. "Так банківський сектор збільшував зовнішні активи, у тому числі через погашення урядом ОВДП в іноземній валюті. Надходження боргового та інвестиційного капіталу до реального сектору були певним чином компенсовані зростанням готівки поза банками. Приплив капіталу до державного сектору був забезпечений плановими запозиченнями уряду", - вказали у Нацбанку.
Окрім того, за даними НБУ, у жовтні державний бюджет виконано з дефіцитом у 9,6 млрд грн під впливом погіршення стану доходів та збільшення видатків. Зокрема, темпи зростання видатків збільшилися (до 12,4% р/р у жовтні з 4,7% у вересні) за рахунок витрат на соціальне забезпечення, обслуговування боргу та капітальних видатків. Місцеві бюджети виконано із незначним профіцитом (0,2 млрд грн) насамперед за рахунок поліпшення доходів та уповільнення зростання видатків.
"У підсумку сформувався дефіцит зведеного бюджету – 9,4 млрд грн", - вказали у НБУ.