Банки в Україні встановили рекорд за прибутками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Платоспроможні банки в Україні за 10 місяців цього року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 рази більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Новий рекорд банківського сектору України. За 10 місяців 2019 року платоспроможні банки отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн)", - повідомили у НБУ.
Також зазначається, що доходи банків у поточному році зросли на 23% - до 201 млрд грн, тоді як витрати – на 0,4%, до 149 млрд грн.
У Нацбанку назвали чотири фактори зростання банківського прибутку:
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- зростання чистих процентних доходів банків на 17% - до 66,1 млрд грн;
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- зростання чистих комісійних доходів банків на 12% - до 36 млрд грн;
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- позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу – 13,9 млрд грн;
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- низький обсяг відрахувань банками в резерви – 9,3 млрд грн проти 21,4 млрд грн минулого року.
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Нагадаємо, Нацбанк очікує від маленьких банків об'єднання вже наступного року.