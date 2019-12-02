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НБУ: платежный баланс в октябре сведен с незначительным дефицитом

НБУ: платежный баланс в октябре сведен с незначительным дефицитом

Киев  •  УНН

 • 11051 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Платежный баланс в октябре сведен с незначительным дефицитом в 100 млн долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные макроэкономического и монетарного обзора НБУ за ноябрь 2019 года.

"Платежный баланс сведен с незначительным дефицитом (0,1 млрд долл.). В результате, международные резервы почти не изменились по сравнению с сентябрем и по состоянию на конец октября составили 21,4 млрд долл., или 3,4 месяца будущего импорта", - указали в Нацбанке.

Также отмечается, что в октябре дефицит текущего счета ожидаемо сузился по сравнению с сентябрем - до 0,7 млрд долл.
В НБУ это объяснили отсутствием выплат по реструктуризированному внешнему долгу (платежи приходятся на март и сентябрь).

"Превышение темпов роста экспорта товаров (7,1% г/г) над импортом (2,9% г/г) способствовало сокращению дефицита торговли товарами и текущего счетов и по сравнению с октябрем прошлого года", - добавили в регуляторе.

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В НБУ сообщили также, что по финансовому счету в октябре приток капитала уменьшился до 0,5 млрд долл. "Так банковский сектор увеличивал внешние активы, в том числе из-за погашения правительством ОВГЗ в иностранной валюте. Поступление долгового и инвестиционного капитала в реальный сектор были определенным образом компенсированы ростом наличных вне банков. Приток капитала в государственный сектор был обеспечен плановыми заимствованиями правительства", - указали в Нацбанке.

Кроме того, по данным НБУ, в октябре государственный бюджет выполнен с дефицитом в 9,6 млрд грн под влиянием ухудшения состояния доходов и увеличения расходов. В частности, темпы роста расходов увеличились (до 12,4% г/г в октябре с 4,7% в сентябре) за счет расходов на социальное обеспечение, обслуживание долга и капитальных расходов. Местные бюджеты выполнены с незначительным профицитом (0,2 млрд грн) прежде всего за счет улучшения доходов и замедления роста расходов.

"В итоге сформировался дефицит сводного бюджета - 9,4 млрд грн", - указали в НБУ.

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