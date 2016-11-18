НБУ очікує, що своєчасне прийняття Бюджету-2017 пришвидшить отримання траншу МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національний банк України вітає завершення місії Міжнародного валютного фонду в рамках третього перегляду програми співпраці України та міжнародної організації і сподівається, що своєчасне прийняття бюджету на 2017 рік дозволить пришвидшити завершення третього перегляду програми та отримання чергового траншу від МВФ. Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева, передає УНН з посиланням на повідомлення регулятора у Facebook.
“Національний банк продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання відповідно до програми співпраці з МВФ”, - зазначила В.Гонтерева.
З ъъ слыв, протягом перебування місії у Києві НБУ мав "плідний діалог з представниками Фонду, спрямований на посилення монетарної політики центрального банку в рамках режиму інфляційного таргетування та уточнення шляхів подальшого оздоровлення банківської системи".
“Ми сподіваємося, що своєчасне прийняття бюджету на 2017 рік дозволить пришвидшити завершення третього перегляду програми та отримання чергового траншу від МВФ, який поповнить міжнародні резерви і, відтак, сприятиме зміцненню фінансової стабільності в державі. Водночас ми підтримуємо заклик МВФ до подальшого проведення структурних реформ в країні, необхідних для забезпечення стійкого зростання економіки країни”, - додала голова НБУ.
Нагадаємо, у МВФ надали рекомендації українській владі за підсумками візиту місії.