НБУ ожидает, что своевременное принятие бюджета-2017 ускорит получение транша МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальный банк Украины приветствует завершение миссии Международного валютного фонда в рамках третьего пересмотра программы сотрудничества Украины и международной организации и надеется, что своевременное принятие бюджета на 2017 год позволит ускорить завершения третьего пересмотра программы и получения очередного транша от МВФ. Об этом заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, передает УНН со ссылкой на сообщение регулятора в Facebook.
"Национальный банк продолжает выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с программой сотрудничества с МВФ", - отметила В.Гонтерева.
Со слов, во время пребывания миссии в Киеве НБУ имел "плодотворный диалог с представителями Фонда, направленный на ужесточение монетарной политики центрального банка в рамках режима инфляционного таргетирования и уточнения путей дальнейшего оздоровления банковской системы".
"Мы надеемся, что своевременное принятие бюджета на 2017 год позволит ускорить завершения третьего пересмотра программы и получения очередного транша от МВФ, который пополнит международные резервы и, следовательно, будет способствовать укреплению финансовой стабильности в государстве. В то же время мы поддерживаем призыв МВФ к дальнейшему проведению структурных реформ в стране, необходимых для обеспечения устойчивого роста экономики страны ", - добавила глава НБУ.
Напомним, в МВФ предоставили рекомендации украинской власти по итогам визита миссии .