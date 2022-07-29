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НБУ дав невтішний прогноз: підняті на тлі війни ціни затримаються ще не на один рік

НБУ дав невтішний прогноз: підняті на тлі війни ціни затримаються ще не на один рік

Київ • УНН

 • 116248 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Унаслідок ефектів війни інфляція в Україні, за прогнозом Нацбанку, перевищить 30% цього року, але в наступні роки сповільниться. При цьому повернення інфляції на довоєнний рівень очікується не раніше кінця 2024 року, пише УНН.

Деталі

У НБУ зауважили, що інфляція "зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%", попри "жорсткі монетарні умови внаслідок процентної політики НБУ, валютних інтервенцій і валютних обмежень".

Цитата

"Ураховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році", - зауважили у НБУ.

Доповнення

Споживчі ціни у червні цього року в Україні зросли на 21,5% у річному вимірі, прискорившись проти 18% місяцем раніше. 

Українські Національні Новини

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