НБУ дав невтішний прогноз: підняті на тлі війни ціни затримаються ще не на один рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Унаслідок ефектів війни інфляція в Україні, за прогнозом Нацбанку, перевищить 30% цього року, але в наступні роки сповільниться. При цьому повернення інфляції на довоєнний рівень очікується не раніше кінця 2024 року, пише УНН.
Деталі
У НБУ зауважили, що інфляція "зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%", попри "жорсткі монетарні умови внаслідок процентної політики НБУ, валютних інтервенцій і валютних обмежень".
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"Ураховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році", - зауважили у НБУ.
Доповнення
Споживчі ціни у червні цього року в Україні зросли на 21,5% у річному вимірі, прискорившись проти 18% місяцем раніше.