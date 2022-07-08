Інфляція прискорилася до 21,5%: найбільше подорожчали яйця, цукор і пальне

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в червні порівняно із травнем цього року становила 3,1%, з початку року – 17,4%. Базова інфляція в червні порівняно із травнем становила 1,6%, з початку року – 11,4%.

Як змінилися ціни на продукти та товари

На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2% (за рік подорожчання на 27,7%). Найбільше за місяць (на 17,2%) подорожчали яйця. На 10,9-4,2% у червні зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці. Водночас на 1,1% подешевшали за місяць яловичина та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у червні підвищилися на 2,4%, у т.ч. на алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали за місяць на 1,4%, зокрема, одяг – на 1,8%, взуття – на 0,9%.

Тарифи на комуналку

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у червні на 0,6% відбулося в основному через підвищення цін на утримання та ремонт житла на 4,7%. Водночас, у річному вимірі тарифи на комуналку зросли на 3,8%.

Ціни на інші послуги

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я у червні на 0,5% відбулося передусім за рахунок здорожчання амбулаторних послуг на 1,1%. У річному вимірі зростання цін у галузі - на 13,2%.

На освіту за місяць ціни майже не змінилися (+0,1%), у річному вимірі - зростання на 15,9%.

Ціни на транспорт зросли на 11,2% за місяць в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно.

У сфері зв’язку ціни у червні зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг і телефонного обладнання на 3,0%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Інфляція цього року на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну може перевищити 6-річний максимум, згідно з прогнозом Національного банку України.