Инфляция ускорилась до 21,5%: больше всего подорожали яйца, сахар и горючее

Детали

Инфляция на потребительском рынке в июне по сравнению с маем этого года составила 3,1%, с начала года – 17,4%. Базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 1,6%, с начала года – 11,4%.

Как изменились цены на продукты и товары

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2% (за год удорожание на 27,7%). Больше всего за месяц (на 17,2%) подорожали яйца. На 10,9-4,2% в июне выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы. В то же время на 1,1% подешевели за месяц говядина и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 2,4%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%.

Одежда и обувь подешевели за месяц на 1,4%, в частности, одежда – на 1,8%, обувь – на 0,9%.

Тарифы на коммуналку

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июне на 0,6% произошел в основном из-за повышения цен на содержание и ремонт жилья на 4,7%. В то же время, в годовом измерении тарифы на коммуналку выросли на 3,8%.

Цены на другие услуги

Повышение цен в сфере здравоохранения в июне на 0,5% произошло прежде всего за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,1%. В годовом измерении рост цен в отрасли – на 13,2%.

На образование за месяц цены почти не изменились (+0,1%), в годовом измерении – рост на 15,9%.

Цены на транспорт выросли на 11,2% за месяц в основном из-за подорожания горючего и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно.

В сфере связи цены в июне выросли на 0,9%, что связано с удорожанием почтовых услуг и телефонного оборудования на 3,0%.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Инфляция в этом году на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину может превысить 6-летний максимум, согласно прогнозу Национального банка Украины.