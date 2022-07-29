НБУ дал неутешительный прогноз: поднятые на фоне войны цены задержатся еще не на один год

Детали

В НБУ отметили, что инфляция "будет расти и в конце года несколько превысит 30%", несмотря на "жесткие монетарные условия вследствие процентной политики НБУ, валютных интервенций и валютных ограничений".

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"Учитывая последствия войны и значительный вклад от повышения административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024-м – до 9,4%. Ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году", – отметили в НБУ.

Дополнение

Потребительские цены в июне этого года в Украине выросли на 21,5% в годовом исчислении, ускорившись против 18% месяцем ранее.