НБУ дал неутешительный прогноз: поднятые на фоне войны цены задержатся еще не на один год
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В результате эффектов войны инфляция в Украине, по прогнозу Нацбанка, превысит 30% в этом году, но в последующие годы замедлится. При этом возвращение инфляции на довоенный уровень ожидается не раньше конца 2024 года, пишет УНН.
Детали
В НБУ отметили, что инфляция "будет расти и в конце года несколько превысит 30%", несмотря на "жесткие монетарные условия вследствие процентной политики НБУ, валютных интервенций и валютных ограничений".
Цитата
"Учитывая последствия войны и значительный вклад от повышения административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024-м – до 9,4%. Ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году", – отметили в НБУ.
Дополнение
Потребительские цены в июне этого года в Украине выросли на 21,5% в годовом исчислении, ускорившись против 18% месяцем ранее.