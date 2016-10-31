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НБУ: діючі банки за дев'ять місяців 2016 року зменшили збитки у понад чотири рази

НБУ: діючі банки за дев'ять місяців 2016 року зменшили збитки у понад чотири рази

Київ • УНН

 • 8812 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За дев’ять місяців 2016 року загальний збиток діючих банків скоротився у 4,4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Так, збиток діючих банків за дев’ять місяців 2016 року становить 11,6 млрд грн. На 1 жовтня 2015 року збиток банків становив 51,1 млрд грн.

Як зазначили в НБУ, зниження обсягу збитків відбулося головним чином за рахунок скорочення відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій на 58,6%. Тим не менше, обсяг відрахувань становить за 9 місяців 2016 року 37,5 млрд грн та залишається найсуттєвішим фактором формування негативного фінансового результату в цілому по системі.

Також у Нацбанку серед інших факторів, що вплинули на формування збитків, назвали зростання адміністративних затрат та значне зниження чистого процентного доходу.

“Чистий процентний дохід на 1 жовтня 2016 року становив 32,7 млрд грн, що майже на 5,5 млрд (на 14.3%) менше рівня на 1 жовтня минулого року. Негативна динаміка пояснюється зменшенням процентних доходів, що зумовлене скороченням кредитних портфелів банків, а також ростом процентних витрат”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією НБУ, чистий комісійний дохід на звітну дату становив 18,2 млрд грн, що на 2 млрд грн (на 12,8%) більше, ніж станом на 1 жовтня 2015 року.

У цілому доходи банків за січень-вересень 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року були меншими на 4,4% та становили 140,1 млрд грн, витрати — на 23,2% і становили 151,8 млрд грн.

У Нацбанку зазначили, що на 1 жовтня 2016 року негативний фінансовий результат банківської системи значною мірою сформовано збитками сукупним обсягом 16,4 млрд грн п’яти банків з іноземним капіталом, які входять в топ-20. Ще 30 банків отримали збитки на загальну суму 4 млрд грн. За вересень збитки зафіксовано у 32 банків на 6,5 млрд грн. Прибуток з початку року отримали 65 банків на загальну суму 8,8 млрд грн, у тому числі за вересень — 68 банків на 1,5 млрд грн.

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