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НБУ: действующие банки за девять месяцев 2016 года уменьшили убытки более чем в четыре раза

НБУ: действующие банки за девять месяцев 2016 года уменьшили убытки более чем в четыре раза

Киев • УНН

 • 8810 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. За девять месяцев 2016 года общий ущерб действующих банков сократился в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.

Так, убыток действующих банков за девять месяцев 2016 года составляет 11,6 млрд грн. На 1 октября 2015 года убыток банков составил 51,1 млрд грн.

Как отметили в НБУ, снижение объема убытков произошло главным образом за счет сокращения отчислений в резервы на возможные потери от активных операций на 58,6%. Тем не менее, объем отчислений составляет за 9 месяцев 2016 года 37,5 млрд грн и остается существенным фактором формирования негативного финансового результата в целом по системе.

Также в Нацбанке среди других факторов, повлиявших на формирование убытков, назвали рост административных затрат и значительное снижение чистого процентного дохода.

“Чистый процентный доход на 1 октября 2016 года составил 32,7 млрд грн, что почти на 5,5 млрд (на 14.3%) меньше уровня на 1 октября прошлого года. Негативная динамика объясняется уменьшением процентных доходов, что обусловлено сокращением кредитных портфелей банков, а также ростом процентных расходов”, — говорится в сообщении.

По информации НБУ, чистый комиссионный доход на отчетную дату составил 18,2 млрд грн, что на 2 млрд грн (на 12,8%) больше, чем по состоянию на 1 октября 2015 года.

В целом доходы банков за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года были меньше на 4,4% и составили 140,1 млрд грн, расходы — на 23,2% и составили 151,8 млрд грн.

В Нацбанке отметили, что на 1 октября 2016 года отрицательный финансовый результат банковской системы в значительной степени сформирован убытками совокупным объемом 16,4 млрд грн пяти банкам с иностранным капиталом, которые входят в топ-20. Еще 30 банков получили убытки на общую сумму 4 млрд грн. За сентябрь убытки зафиксированы у 32 банков на 6,5 млрд грн. Прибыль с начала года получили 65 банков на общую сумму 8,8 млрд грн, в том числе за сентябрь — 68 банков на 1,5 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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