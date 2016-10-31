НАЗК звернулося до ГПУ щодо можливого зриву кампанії е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Генеральної прокуратури України щодо технічних проблем, які могли призвести до зриву кампанії електронного декларування. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
“Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Генеральної прокуратури України щодо технічних проблем, які могли призвести до зриву кампанії електронного декларування. Рішення про це схвалено на черговому засіданні НАЗК”, — сказано в повідомленні.
Зокрема, мова йде про технічні проблеми, які виникали 26 — 28 жовтня в роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, адміністратором якого є державне підприємство “Українські спеціальні системи”.
Таким чином, НАЗК просить дати правову оцінку фактам та обставинам, які можуть свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення та спробу можливого зриву кампанії з декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також розглянути питання в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.
У відомстві зазначили, що про відповідне звернення поінформовано Президента України, Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, Кабінет Міністрів України та Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.