НАПК обратилось к ГПУ относительно возможного срыва кампании электронного декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось к Генеральной прокуратуре Украины относительно технических проблем, которые могли привести к срыву кампании электронного декларирования. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Генеральную прокуратуру Украины относительно технических проблем, которые могли привести к срыву кампании электронного декларирования. Решение об этом приняли на очередном заседании НАПК", - сказано в сообщении.
В частности, речь идет о технических проблемах, которые возникали 26-28 октября в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, администратором которого является государственное предприятие "Украинские специальные системы".
Таким образом, НАПК просит дать правовую оценку фактам и обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о наличии признаков уголовного преступления и попытке возможного срыва кампании по декларированию доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также рассмотреть вопрос в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украина.
В ведомстве отметили, что о соответствующем обращении проинформированы Президент Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Кабинет Министров Украины и Секретарь Совета национального безопасности и обороны Украины.