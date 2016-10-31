НАПК обратилось к ГПУ относительно возможного срыва кампании электронного декларирования

"Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Генеральную прокуратуру Украины относительно технических проблем, которые могли привести к срыву кампании электронного декларирования. Решение об этом приняли на очередном заседании НАПК", - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о технических проблемах, которые возникали 26-28 октября в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, администратором которого является государственное предприятие "Украинские специальные системы".

Таким образом, НАПК просит дать правовую оценку фактам и обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о наличии признаков уголовного преступления и попытке возможного срыва кампании по декларированию доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также рассмотреть вопрос в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украина.

В ведомстве отметили, что о соответствующем обращении проинформированы Президент Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Кабинет Министров Украины и Секретарь Совета национального безопасности и обороны Украины.