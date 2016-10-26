НАЗК збере засідання щодо роботи системи е-декларацій

Завтра, 27 жовтня, о 10:00 відбудеться позачергове засідання НАЗК.

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“На порядку денному: стан функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи „Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування“”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що офіційний сайт працює нестабільно через велику кількість запитів.