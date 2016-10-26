НАПК соберет заседание по работе системы е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Завтра Национальное агентство по предупреждению коррупции на внеочередном заседании планирует рассмотреть вопросы состояния работы реестра е-деклараций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
Завтра, 27 октября, в 10:00 состоится внеочередное заседание НАПК.
"В повестке дня: состояние функционирования информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 25 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что официальный сайт работает нестабильно из-за обилия запросов.