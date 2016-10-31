НАЗК прозвітує про проведений перший етап е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні у Національному агентстві з питань запобігання корупції відбудеться брифінг на тему завершення першого етапу електронного декларування, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
“Сьогодні, 31 жовтня, о 16:00 відбудеться брифінг заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького на тему „Завершення першого етапу е-декларування“”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня о 24:00 завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Нагадаємо, що суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.