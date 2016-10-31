НАПК отчитается о проведенном первом этапе электронного декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции состоится брифинг на тему завершения первого этапа электронного декларирования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Сегодня, 31 октября, в 16:00 состоится брифинг заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого на тему "Завершение первого этапа е-декларирования"", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.
Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.