НАЗК перевірить, як виявляють корупцію у чотирьох міністерствах, ДБР та НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить роботу із запобігання та виявлення корупції, зокрема в чотирьох міністерствах України, НАБУ, Державній податковій службі України, Державній митній службі України та Львівській обласній раді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Цитата
“Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перелік органів державної влади, місцевого самоврядування та юридичних осіб, де перевірить організацію роботи із запобігання і виявлення корупції у 2021 році. Голова НАЗК Олександр Новіков підписав відповідний наказ”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
До кінця 2021 року НАЗК перевірить:
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство юстиції України
• Міністерство охорони здоров’я України
• Міністерство соціальної політики України
• Державне управління справами
• Державне бюро розслідувань
• Державну податкову службу України
• Державну митну службу України
• Національне антикорупційне бюро України
• Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
• Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
• Національне агентство України з питань державної служби
• ДП “СЕТАМ”
• Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
• ДП “Національні інформаційні системи”
• Державну службу України з питань праці
• Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
• Національне агентство з акредитації України
• Львівську обласну державну адміністрацію
• Львівську обласну раду
• Львівську міську раду
Повідомляється, що такі перевірки передбачені Законом України “Про запобігання корупції”. НАЗК перевіряє дотримання вимог цього Закону в частині:
• роботи антикорупційних уповноважених;
• підготовки та виконання антикорупційних програм;
• створення і функціонування каналів повідомлення про корупцію;
• розгляду повідомлень про корупцію;
• захисту викривачів;
• проведення спеціальних перевірок тощо.
Доповнення
Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 14 адміністративних протоколів стосовно міського голови міста Львова Андрія Садового.
Нагадаємо
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим Порядком перевірки. Перевірити планують декларації 88 посадових осіб.