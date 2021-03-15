НАЗК перевірить, як виявляють корупцію у чотирьох міністерствах, ДБР та НАБУ

Цитата

“Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перелік органів державної влади, місцевого самоврядування та юридичних осіб, де перевірить організацію роботи із запобігання і виявлення корупції у 2021 році. Голова НАЗК Олександр Новіков підписав відповідний наказ”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

До кінця 2021 року НАЗК перевірить:

• Міністерство освіти і науки України

• Міністерство юстиції України

• Міністерство охорони здоров’я України

• Міністерство соціальної політики України

• Державне управління справами

• Державне бюро розслідувань

• Державну податкову службу України

• Державну митну службу України

• Національне антикорупційне бюро України

• Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

• Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

• Національне агентство України з питань державної служби

• ДП “СЕТАМ”

• Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру

• ДП “Національні інформаційні системи”

• Державну службу України з питань праці

• Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

• Національне агентство з акредитації України

• Львівську обласну державну адміністрацію

• Львівську обласну раду

• Львівську міську раду

Повідомляється, що такі перевірки передбачені Законом України “Про запобігання корупції”. НАЗК перевіряє дотримання вимог цього Закону в частині:

• роботи антикорупційних уповноважених;

• підготовки та виконання антикорупційних програм;

• створення і функціонування каналів повідомлення про корупцію;

• розгляду повідомлень про корупцію;

• захисту викривачів;

• проведення спеціальних перевірок тощо.

Доповнення

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 14 адміністративних протоколів стосовно міського голови міста Львова Андрія Садового.



Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим Порядком перевірки. Перевірити планують декларації 88 посадових осіб.