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Маркарова, Данилишин, нардепи та судді: НАЗК почало перевірку декларацій 88 посадовців

Маркарова, Данилишин, нардепи та судді: НАЗК почало перевірку декларацій 88 посадовців

Київ • УНН

 • 29471 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим Порядком перевірки. Перевірити планують декларації 88 посадових осіб, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НАЗК.

Цитата:

“Ми вирішили не чекати кінця кампанії декларування та почали повні перевірки, як тільки були закінчені всі необхідні процедури. Таким чином, декларацій деяких посадовців, яких ми за Порядком маємо перевірити найпершими, ще немає в Реєстрі. Однак, після того, як ці декларації будуть подані, ми обов’язково візьмемо їх у перевірку, як і передбачено Порядком”, — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Кого перевірять

За порядком черговості НАЗК візьметься за декларації таких посадовців, як, зокрема:

  • Маркарова Оксана Сергіївна, Міністр фінансів України (2018–2020)
  • Заболотний Геннадій Вадимович, заступник Міністра Кабінету Міністрів України (2020)
  • Бойко Юрій Миколайович, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України
  • Демченков Ярослав Сергійович, заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції
  • Іващенко Валерій Володимирович, Перший заступник Міністра з питань сратегічних галузей промисловості України
  • Немілостівий Віталій Олександрович, заступник Міністра з питань сратегічних галузей промисловості України
  • Короткевич Микола Євгенович, суддя Верховного Суду України
  • Селіваненко Володимир Павлович, суддя Верховного Суду
  • Могильний Олег Павлович, суддя Верховного Суду
  • Якубовський Максим Вікторович, заступник Генерального прокурора
  • Бондар Михайло Леонтійович, народний депутат України
  • Колтунович Олександр Сергійович, народний депутат України
  • Костін Андрій Євгенович, народний депутат України
  • Крейденко Володимир Вікторович, народний депутат України
  • Нікітіна Марина Вікторівна, народний депутат України
  • Саладуха Ольга Валеріївна, народний депутат України
  • Дніпров Олексій Сергійович, керівник Апарату Офісу Президента України
  • Процишен Марія Вікторівна, Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
  • Гатаулліна Олена Аухатівна, Секретар Центральної виборчої комісії
  • Корнійчук Сергій Петрович, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України
  • Кузьович Василь Степанович, Голова Державного агентства лісових ресурсів України
  • Данилишин Богдан Михайлович, Голова Ради Національного банку України
  • Щербакова Олена Анатоліївна, Член Ради Національного банку України
  • Ліщук Тарас Олегович, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя.

Всього в згаданому списку 46 посадовців.

Окрім того, за отриманими заявами перевірять декларації, що належать наступним особам:

  • Шефер Олександр Михайлович, Перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області
  • Мар’янський Олександр Сергійович, директор КП “Добропільський міський трансопорт”
  • Даруга Олександра Олександрівна, головний спеціаліст відділу політики сервісних центрів Управління комунікації ГСЦ МВС
  • Бідненко Олексій Юрійович, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління ДКП Національної поліції України
  • Кучер Олексій Володимирович, голова Харківської обласної державної адміністрації
  • Орленко Ігор Миколайович, заступник Голови Державної фіскальної служби України.

У цьому списку — декларації 42 осіб.

Деталі

У НАЗК назвали головні підстави для проведення перевірки. Серед них:

  • висока посада суб’єкта декларування або посада, пов’язана з високим рівнем корупційних ризиків (Президента України, Прем’єр-міністрів, міністрів та їхніх заступників, суддів вищих судів, керівників Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України, народних депутатів).
  • інформація від громадян, журналістів та інших джерел про можливе недостовірне декларування;
  • невідповідність рівня життя декларанта задекларованим ним майну й доходам, встановлена за результатами моніторингу способу життя;
  • у декларації виявлено ризики після перевірки системи логічного та арифметичного контролю.

Зазначається також, що НАЗК проводитиме перевірки декларацій суддів, суддів КСУ за загальною процедурою, але з урахуванням особливостей, визначених у ст. 52–2 Закону України “Про запобігання корупції”.

Що було раніше

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема. Як наслідок, 29 грудня НАЗК попередило про обмеження доступу до реєстру декларацій. 

30 грудня набув чинності закон про відновлення діяльності НАЗК, а вже 31 грудня НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій після модернізації.

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