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Доступ до реєстру декларацій знову відкрили

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Реєстру декларацій після модернізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Доступ до реєстру декларацій знову відкрили

“31 грудня НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстру декларацій). Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває. "Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом", - додали у відомстві.

Так, після модернізації поміж ключових оновлень:

  • Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП).
  • Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.
  • Зручніша робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у реєстрі декларацій.
  • Відтепер у реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.

Як повідомлялося, 29 грудня НАЗК попередило про обмеження доступу до реєстру декларацій.

Додамо, 30 грудня закон про відновлення діяльності НАЗК набув чинності. На роботу агентства раніше вплинуло рішення КСУ від 27 жовтня.

Днями НАЗК нагадало суб‘єктам декларування про необхідність декларування суттєвих змін у майновому становищі - на суму в понад 105,1 тисячі гривень, через набуття чинності закону про відновлення діяльності агентства.

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