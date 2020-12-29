НАЗК попередило про обмеження доступу до реєстру декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. До кінця року доступ до реєстру декларацій може бути частково обмежений через технічні роботи з модернізації порталу. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.
“У зв’язку з модернізацією до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстру декларацій)”, — зазначають в пресслужбі.
НАЗК закликало суб’єктів декларування у разі виявлення помилки у роботі реєстру, або якщо вони не знайдуть у персональному електронному кабінеті раніше подані до реєстру документи, “не хвилюватись”.
“Повноцінний перехід на оновлену версію реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця”, — повідомили в агентстві.
Нагадаємо, закон № 1079-IX щодо відновлення роботи НАЗК було офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України” від 29 грудня. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 30 грудня.
Закон, зокрема, передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.