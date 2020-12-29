Відзавтра набуває чинності закон про відновлення діяльності НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Закон №1079-IX “Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції“ щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції” офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України” від 29 грудня, передає УНН.
Вказано, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 30 грудня.
Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо визнання неконституційними окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного Суду України, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. Такий підхід враховуватиме рішення КСУ від 27 жовтня та водночас дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.
Окрім того, закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Як повідомляв УНН раніше, Президент Володимир Зеленський підписав це закон, ухвалений парламентом 15 грудня.