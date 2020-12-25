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Діяльність НАЗК повністю відновлено: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 16198 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції", який парламент ухвалив 15 грудня, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Діяльність НАЗК повністю відновлено: Зеленський підписав закон

Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо визнання неконституційними окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного Суду України, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. Такий підхід враховуватиме рішення КСУ від 27 жовтня та водночас дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Документ також передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, законом встановлено особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів Конституційного Суду України; забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

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Як зазначили в ОП, реалізація положень закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні, дозволить відновити функціонування інституційного механізму запобігання корупції, сприятиме відновленню належної діяльності НАЗК та виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню її європейських та євроатлантичних прагнень, а також зміцненню авторитету на міжнародній арені.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради 15 грудня ухвалили в цілому законопроект № 4470, напрацьований парламентською робочою групою, пов'язаний з відновленням повноцінної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства.

Після цього народні депутати ухвалили в цілому законопроект № 4471, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язаний з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

Українські Національні Новини

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