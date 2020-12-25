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Деятельность НАПК полностью восстановлена: Зеленский подписал закон

Киев • УНН

 • 16198 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Деятельность НАПК полностью восстановлена: Зеленский подписал закон

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК относительно судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

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Как отметили в ОП, реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады 15 декабря приняли в целом законопроект № 4470, наработанный парламентской рабочей группой, связанный с восстановлением полноценной деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября относительно антикоррупционного законодательства.

После этого народные депутаты приняли в целом законопроект № 4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанный с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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