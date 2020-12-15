У НАЗК мають зауваження щодо законопроекту про повернення їм повноважень

"Прийняті законопроекти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу. Чиновники, які вказали неправдиві відомості у деклараціях за попередні роки, через рішення КСУ не зможуть бути піддані кримінальній відповідальності", — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Повідомляється, що загалом законопроект відновлює практично всі повноваження НАЗК, які Агентство мало до прийняття згаданого рішення КСУ.

"Однак, як орган, відповідальний за формування антикорупційної політики, НАЗК проаналізувало документ та сформувало три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом. (Зокрема - ред.) закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зауважується, що заходи із моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними. Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має у користуванні, або спробує "легалізувати" статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки у декларації.

"Складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники… Така практика може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що до того ж така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків.

Також закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів "чергу" декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

"Програмні засоби у цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні у Реєстрі є понад 300 декларацій "президентів". Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації", - йдеться у повідомленні.

Отже, НАЗК інформує, що розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямками, керуючись положеннями прийнятих змін до Закону України "Про запобігання корупції".

Як повідомлялося, народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4470, напрацьований парламентською робочою групою, пов'язаний з відновленням повноцінної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів України.

Також нардепи ухвалили в цілому законопроект №4471, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язаний з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня.

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.

Після цього у ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни у закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.