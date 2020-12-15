У НАЗК мають зауваження щодо законопроекту про повернення їм повноважень

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 130379 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 88928 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 86727 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 95165 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 116156 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 133156 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 217203 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215375 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186005 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175650 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 94043 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 38186 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 35046 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 135630 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 32246 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 130396 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 135748 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 269385 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 294187 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 377664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 32342 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 25237 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 35135 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 38273 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 123638 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У НАЗК мають зауваження щодо законопроекту про повернення їм повноважень

Київ • УНН

 • 12214 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Національному агенстві з питань запобігання корупції заявили, що рішення Верховної Ради щодо перевірки декларацій дозволить відновити роботу, однак мають до нього зауваження, зокрема щодо заходів із моніторингу способу життя суддів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.

У НАЗК мають зауваження щодо законопроекту про повернення їм повноважень

"Прийняті законопроекти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу. Чиновники, які вказали неправдиві відомості у деклараціях за попередні роки, через рішення КСУ не зможуть бути піддані кримінальній відповідальності", — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Повідомляється, що загалом законопроект відновлює практично всі повноваження НАЗК, які Агентство мало до прийняття згаданого рішення КСУ.

"Однак, як орган, відповідальний за формування антикорупційної політики, НАЗК проаналізувало документ та сформувало три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом. (Зокрема - ред.) закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зауважується, що заходи із моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними. Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має у користуванні, або спробує "легалізувати" статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки у декларації.

"Складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники… Така практика може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що до того ж така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків.

Також закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів "чергу" декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

"Програмні засоби у цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні у Реєстрі є понад 300 декларацій "президентів". Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації", - йдеться у повідомленні.

Отже, НАЗК інформує, що розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямками, керуючись положеннями прийнятих змін до Закону України "Про запобігання корупції".

Як повідомлялося, народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4470, напрацьований парламентською робочою групою, пов'язаний з відновленням повноцінної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів України.

Також нардепи ухвалили в цілому законопроект №4471, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язаний з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня.

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.

Після цього у ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни у закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76