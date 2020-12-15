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В НАПК имеют замечания по законопроекту о возвращении им полномочий

Киев • УНН

 • 12214 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что решение Верховной Рады по проверке деклараций позволит возобновить работу, однако имеют к нему замечания, в частности о мерах по мониторингу образа жизни судей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В НАПК имеют замечания по законопроекту о возвращении им полномочий

"Принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу. Чиновники, которые указали ложные сведения в декларациях за предыдущие годы, из-за решения КСУ не смогут быть подвергнуты уголовной ответственности", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Сообщается, что в целом законопроект восстанавливает практически все полномочия НАПК, которые Агентство имело до принятия упомянутого решения КСУ.

"Однако, как орган, ответственный за формирование антикоррупционной политики, НАПК проанализировало документ и сформировало три существенных замечания, предложения по устранению которых Агентство внесет в ближайшее время. (В частности - ред.) Закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечается, что меры по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, об автомобиле), которые имеет в пользовании, или попытается "легализовать" состояние, сообщив НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в декларации.

"Составлять протоколы в отношении судей вправе только глава НАПК и его заместители... Такая практика может создать опасный прецедент - выписка отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям - депутатам, полицейским - также претендовать на отдельные процедуры по себе", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что к тому же такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами. В общем ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и глава налоговой не сдают в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов.

Также закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь.

"Программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в Реестре есть более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации", - говорится в сообщении.

Итак, НАПК информирует, что начинает восстанавливать работу по всем основным направлениям, руководствуясь положениями принятых изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Как сообщалось, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект №4470, наработанный парламентской рабочей группой, связанный с восстановлением полноценной деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября касательно антикоррупционного законодательства. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины.

Также нардепы приняли в целом законопроект №4471, о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанный с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На прошлой неделе комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты №4470 и №4471 о восстановлении полномочий НАПК после противоречивого решения КСУ от 27 октября.

Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронное декларирование в частности.

После этого в ВР создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - о КСУ.

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