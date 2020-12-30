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НАЗК: декларацію про суттєві зміни у майновому стані знову необхідно подавати

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало суб‘єктам декларування про необхідність декларування змін у майновому становищі на суму в понад 105,1 тисячі гривень, через набуття чинності закону про відновлення діяльності НАЗК. Про це повідомляє пресслужба Агентства, інформує УНН.

НАЗК: декларацію про суттєві зміни у майновому стані знову необхідно подавати

“Просимо суб‘єктів декларування звернути увагу, що з 30.12.20 діє положення про необхідність подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані щодо видатків та доходів на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (105,1 тис. грн)”, — заявили в НАЗК.

При цьому у відомстві вказали, що "після двох місяців роботи "на паузі“ НАЗК, нарешті, може почати відновлення роботи за всіма напрямками". "Маю зазначити, що робота НАЗК не відновлюється в один момент. Адже новий закон впроваджує низку змін, через які ми маємо затверджувати оновлені підзаконні нормативно-правові акти для повноцінного відновлення роботи. До 2 місяців закон відводить на внесення змін до порядків повних перевірок декларацій, узгодження їх з ВРП та Конституційним судом, державної реєстрації в Міністерстві юстиції”, — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Також НАЗК висловило три суттєвих зауваження щодо ухваленого закону:

  • Закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді. Через це будь-які заходи із моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними.
  • Складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники. Це може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників та грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами
  • Закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів “чергу” декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги. Унаслідок цього НАЗК може бути змушене перевірити зокрема 300 декларацій “президентів”, адже черга має бути повністю автоматизована.

Завтра, 31.12.2020, також набуває чинності Закон України № 1080-ІХ “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України”.

“НАЗК звертає увагу, що проведення повних перевірок декларацій буде відновлено після набуття чинності підзаконних нормативно-правових актів, на прийняття яких перехідними положеннями Закону України № 1079-ІХ відведено 2 місяці”, — підсумували в відомстві.

Додамо, УНН повідомляв, що закон про відновлення діяльності НАЗК набув чинності 30 грудня.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Після цього в Україні розпочалась так звана “конституційна криза”, яка супроводжувалась закриттям низки справ ТОП-посадовців щодо брехні у деклараціях і недекларуванні активів.

Згодом, 11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

А вже 24 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення відповідальності за брехню у деклараціях, який, однак, не передбачає тюремного покарання за відповідні дії.

У НАЗК назвали компромісний проект “санаторними” умовами для корупціонерів.

НАпередодні стало відомо, що Зеленський хоче посилити відповідальність через “вдосконалений” законопроект.

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