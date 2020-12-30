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Закон про відновлення діяльності НАЗК набув чинності

Київ • УНН

 • 19835 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Закон №1079-IX “Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції“ щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції” набув чинності 30 грудня. Документ було офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України” напередодні, 29 грудня, передає УНН.

Закон про відновлення діяльності НАЗК набув чинності

Так, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто сьогодні.

Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо визнання неконституційними окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного Суду України, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. Такий підхід враховуватиме рішення КСУ від 27 жовтня та водночас дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Документ також передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, законом встановлено особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів Конституційного Суду України; забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Реалізація положень закону, як очікується, сприятиме зниженню рівня корупції в Україні, дозволить відновити функціонування інституційного механізму запобігання корупції, сприятиме відновленню належної діяльності НАЗК та виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.

Після цього у ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації — повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ.

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради 15 грудня ухвалили в цілому законопроект № 4470, напрацьований робочою групою, пов’язаний з відновленням повноцінної діяльності НАЗК після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства.

Президент Володимир Зеленський 25 грудня підписав відповідний закон.

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