НАПК: декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии снова необходимо подавать

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 57541 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 113707 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 125150 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 303781 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 177341 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 448271 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 333979 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222444 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248347 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257124 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.1м/с
77%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 68616 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

08:12 • 14872 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 38274 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 33931 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 17938 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 69756 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 84623 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 174628 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 303811 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 448290 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 6944 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23975 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 32275 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61839 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84709 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

НАПК: декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии снова необходимо подавать

Киев • УНН

 • 13755 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции напомнило субъектам декларирования о необходимости декларирования изменений в имущественном положении на сумму более 105,1 тысячи гривен, из-за вступления в силу закона о возобновлении деятельности НАПК. Об этом сообщает пресс-служба Агентства, информирует УНН.

НАПК: декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии снова необходимо подавать

"Просим субъектов декларирования обратить внимание, что с 30.12.2020 действует положение о необходимости уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно расходов и доходов на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (105,1 тыс. грн)", - заявили в НАПК.

При этом в ведомстве указали, что "после двух месяцев работы "на паузе" НАПК, наконец, может начать восстановление работы по всем направлениям". "Должен отметить, что работа НАПК не восстанавливается в один момент. Ведь новый закон внедряет ряд изменений, из-за которых мы должны утверждать обновленные подзаконные нормативно-правовые акты для полноценного восстановления работы. До 2 месяцев закон отводит на внесение изменений в порядки полных проверок деклараций, согласование их с ВСП и Конституционным судом, государственную регистрацию в Министерстве юстиции", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Также НАПК озвучило три существенных замечания относительно принятого закона:

  • Закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи. Поэтому любые мероприятия по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными.
  • Составлять протоколы в отношении судей вправе только председатель НАПК и его заместители. Это может создать опасный прецедент - выписку отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей и грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами
  • Закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь. В результате НАПК может быть вынуждено проверить в частности 300 деклараций "президентов", ведь очередь должна быть полностью автоматизирована.

Завтра, 31.12.2020, также вступает в силу Закон Украины № 1080-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины".

"НАПК обращает внимание, что проведение полных проверок деклараций будет восстановлено после вступления в силу подзаконных нормативно-правовых актов, на принятие которых переходными положениями Закона Украины № 1079-ІХ отведено 2 месяца", - подытожили в ведомстве.

Добавим, УНН сообщал, что закон о возобновлении деятельности НАПК вступил в силу 30 декабря.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого в Украине начался так называемый "конституционный кризис", который сопровождался закрытием ряда дел ТОП-чиновников относительно лжи в декларациях и недекларировании активов.

Впоследствии 11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

А уже 24 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, который, однако, не предусматривает тюремного наказания за соответствующие действия.

В НАПК назвали компромиссный проект "санаторными" условиями для коррупционеров.

Накануне стало известно, что Зеленский хочет усилить ответственность через "усовершенствованный" законопроект.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70