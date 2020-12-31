Доступ к реестру деклараций вновь открыли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило доступ к Реестру деклараций после модернизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"31 декабря НАПК возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр деклараций). Регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что НАПК обращает внимание субъектов декларирования, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается. "Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК - пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", - добавили в ведомстве.
Так, после модернизации среди ключевых обновлений:
-
- Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП).
-
- Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета.
-
- Удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в реестре деклараций.
-
- Отныне в реестре деклараций возможно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.
-
Как сообщалось, 29 декабря НАПК предупредило об ограничении доступа к реестру деклараций.
Добавим, 30 декабря закон о восстановлении деятельности НАПК вступил в силу. На работу агентства ранее повлияло решение КСУ от 27 октября.
На днях НАПК напомнило субъектам декларирования о необходимости декларирования существенных изменений в имущественном положении - на сумму более 105,1 тысячи гривен, из-за вступления в силу закона о возобновлении деятельности агентства.