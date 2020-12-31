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Доступ к реестру деклараций вновь открыли

Киев • УНН

 • 16989 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило доступ к Реестру деклараций после модернизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Доступ к реестру деклараций вновь открыли

"31 декабря НАПК возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр деклараций). Регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что НАПК обращает внимание субъектов декларирования, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается. "Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК - пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

Так, после модернизации среди ключевых обновлений:

  • Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП).
  • Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета.
  • Удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в реестре деклараций.
  • Отныне в реестре деклараций возможно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.

Как сообщалось, 29 декабря НАПК предупредило об ограничении доступа к реестру деклараций.

Добавим, 30 декабря закон о восстановлении деятельности НАПК вступил в силу. На работу агентства ранее повлияло решение КСУ от 27 октября.

На днях НАПК напомнило субъектам декларирования о необходимости декларирования существенных изменений в имущественном положении - на сумму более 105,1 тысячи гривен, из-за вступления в силу закона о возобновлении деятельности агентства.

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