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Маркарова, Данилишин, нардепы и судьи: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников

Маркарова, Данилишин, нардепы и судьи: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников

Киев  •  УНН

 • 29455 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проведение полных проверок деклараций по новому Порядку проверки. Проверить планируют декларации 88 должностных лиц, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

Цитата:

"Мы решили не ждать конца кампании декларирования и начали полные проверки, как только были закончены все необходимые процедуры. Таким образом, деклараций некоторых должностных лиц, которых мы согласно Порядку должны проверить самыми первыми, еще нет в Реестре. Однако, после того, как эти декларации будут поданы, мы обязательно возьмем их в проверку, как и предусмотрено Порядком", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Кого проверят

За порядком очередности НАПК возьмется за декларации таких должностных лиц, как, например:

  • Маркарова Оксана Сергеевна, Министр финансов Украины (2018-2020)
  • Заболотный Геннадий Вадимович, заместитель Министра Кабинета Министров Украины (2020)
  • Бойко Юрий Николаевич, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины
  • Демченков Ярослав Сергеевич, заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции
  • Иващенко Валерий Владимирович, Первый заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины
  • Немилостивый Виталий Александрович, заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины
  • Короткевич Николай Евгеньевич, судья Верховного Суда Украины
  • Селиваненко Владимир Павлович, судья Верховного Суда
  • Могильный Олег Павлович, судья Верховного Суда
  • Якубовский Максим Викторович, заместитель Генерального прокурора
  • Бондарь Михаил Леонтьевич, народный депутат Украины
  • Колтунович Александр Сергеевич, народный депутат Украины
  • Костин Андрей Евгеньевич, народный депутат Украины
  • Крейденко Владимир Викторович, народный депутат Украины
  • Никитина Марина Викторовна, народный депутат Украины
  • Саладуха Ольга Валерьевна, народный депутат Украины
  • Днепров Алексей Сергеевич, руководитель Аппарата Офиса Президента Украины
  • Процишен Мария Викторовна, Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины
  • Гатауллина Елена Аухативна, Секретарь Центральной избирательной комиссии
  • Корнийчук Сергей Петрович, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
  • Кузевич Василий Степанович, Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины
  • Данилишин Богдан Михайлович, Председатель Совета Национального банка Украины
  • Щербакова Елена Анатольевна, Член Совета Национального банка Украины
  • Лищук Тарас Олегович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия.

Всего в упомянутом списке 46 должностных лиц.

Кроме того, по полученным заявлениям проверят декларации, принадлежащие следующим лицам:

  • Шефер Александр Михайлович, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области
  • Марьянский Александр Сергеевич, директор КП "Добропольский городской трансопорт"
  • Даруга Александра Александровна, главный специалист отдела политики сервисных центров Управления коммуникации ГСЦ МВД
  • Бидненко Алексей Юрьевич, старший инспектор отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Киевского управления ГКП Национальной полиции Украины
  • Кучер Алексей Владимирович, председатель Харьковской областной государственной администрации
  • Орленко Игорь Николаевич, заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины.

В этом списке - декларации 42 человек.

Детали

В НАПК назвали главные основания для проведения проверки. Среди них:

  • высокая должность субъекта декларирования или должность, связанная с высоким уровнем коррупционных рисков (Президента Украины, Премьер-министров, министров и их заместителей, судей высших судов, руководителей Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины, народных депутатов).
  • информация от граждан, журналистов и других источников о возможном недостоверном декларировании;
  • несоответствие уровня жизни декларанта задекларированным им имуществу и доходам, установленное по результатам мониторинга образа жизни;
  • в декларации выявлены риски после проверки системы логического и арифметического контроля.

Отмечается также, что НАПК будет проводить проверки деклараций судей, судей КСУ по общей процедуре, но с учетом особенностей, определенных в ст. 52-2 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Что было ранее

Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронного декларирования в частности. Как следствие, 29 декабря НАПК предупредило об ограничении доступа к реестру деклараций.

30 декабря вступил в силу закон о восстановлении деятельности НАПК, а уже 31 декабря в НАПК возобновили доступ к Реестру деклараций после модернизации.

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