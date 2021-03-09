Маркарова, Данилишин, нардепы и судьи: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проведение полных проверок деклараций по новому Порядку проверки. Проверить планируют декларации 88 должностных лиц, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.
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"Мы решили не ждать конца кампании декларирования и начали полные проверки, как только были закончены все необходимые процедуры. Таким образом, деклараций некоторых должностных лиц, которых мы согласно Порядку должны проверить самыми первыми, еще нет в Реестре. Однако, после того, как эти декларации будут поданы, мы обязательно возьмем их в проверку, как и предусмотрено Порядком", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.
Кого проверят
За порядком очередности НАПК возьмется за декларации таких должностных лиц, как, например:
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- Маркарова Оксана Сергеевна, Министр финансов Украины (2018-2020)
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- Заболотный Геннадий Вадимович, заместитель Министра Кабинета Министров Украины (2020)
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- Бойко Юрий Николаевич, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины
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- Демченков Ярослав Сергеевич, заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции
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- Иващенко Валерий Владимирович, Первый заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины
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- Немилостивый Виталий Александрович, заместитель Министра по вопросам сратегичних отраслей промышленности Украины
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- Короткевич Николай Евгеньевич, судья Верховного Суда Украины
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- Селиваненко Владимир Павлович, судья Верховного Суда
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- Могильный Олег Павлович, судья Верховного Суда
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- Якубовский Максим Викторович, заместитель Генерального прокурора
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- Бондарь Михаил Леонтьевич, народный депутат Украины
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- Колтунович Александр Сергеевич, народный депутат Украины
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- Костин Андрей Евгеньевич, народный депутат Украины
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- Крейденко Владимир Викторович, народный депутат Украины
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- Никитина Марина Викторовна, народный депутат Украины
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- Саладуха Ольга Валерьевна, народный депутат Украины
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- Днепров Алексей Сергеевич, руководитель Аппарата Офиса Президента Украины
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- Процишен Мария Викторовна, Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины
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- Гатауллина Елена Аухативна, Секретарь Центральной избирательной комиссии
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- Корнийчук Сергей Петрович, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
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- Кузевич Василий Степанович, Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины
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- Данилишин Богдан Михайлович, Председатель Совета Национального банка Украины
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- Щербакова Елена Анатольевна, Член Совета Национального банка Украины
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- Лищук Тарас Олегович, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия.
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Всего в упомянутом списке 46 должностных лиц.
Кроме того, по полученным заявлениям проверят декларации, принадлежащие следующим лицам:
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- Шефер Александр Михайлович, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области
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- Марьянский Александр Сергеевич, директор КП "Добропольский городской трансопорт"
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- Даруга Александра Александровна, главный специалист отдела политики сервисных центров Управления коммуникации ГСЦ МВД
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- Бидненко Алексей Юрьевич, старший инспектор отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Киевского управления ГКП Национальной полиции Украины
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- Кучер Алексей Владимирович, председатель Харьковской областной государственной администрации
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- Орленко Игорь Николаевич, заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины.
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В этом списке - декларации 42 человек.
Детали
В НАПК назвали главные основания для проведения проверки. Среди них:
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- высокая должность субъекта декларирования или должность, связанная с высоким уровнем коррупционных рисков (Президента Украины, Премьер-министров, министров и их заместителей, судей высших судов, руководителей Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины, народных депутатов).
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- информация от граждан, журналистов и других источников о возможном недостоверном декларировании;
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- несоответствие уровня жизни декларанта задекларированным им имуществу и доходам, установленное по результатам мониторинга образа жизни;
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- в декларации выявлены риски после проверки системы логического и арифметического контроля.
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Отмечается также, что НАПК будет проводить проверки деклараций судей, судей КСУ по общей процедуре, но с учетом особенностей, определенных в ст. 52-2 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Что было ранее
Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронного декларирования в частности. Как следствие, 29 декабря НАПК предупредило об ограничении доступа к реестру деклараций.
30 декабря вступил в силу закон о восстановлении деятельности НАПК, а уже 31 декабря в НАПК возобновили доступ к Реестру деклараций после модернизации.