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НАПК проверит, как выявляют коррупцию в четырех министерствах, ГБР и НАБУ

Киев  •  УНН

 • 18005 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит работу по предупреждению и выявлению коррупции, в частности в четырех министерствах Украины, НАБУ, Государственной налоговой службе Украины, Государственной таможенной службе Украины и Львовском областном совете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Цитата

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень органов государственной власти, местного самоуправления и юридических лиц, где проверит организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции в 2021 году. Председатель НАПК Александр Новиков подписал соответствующий приказ", - говорится в сообщении.

Детали

К концу 2021 гоад НАПК проверит:

• Министерство образования и науки Украины
• Министерство юстиции Украины
• Министерство здравоохранения Украины
• Министерство социальной политики Украины
• Государственное управление делами
• Государственное бюро расследований
• Государственную налоговую службу Украины
• Государственную таможенную службу Украины
• Национальное антикоррупционное бюро Украины
• Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека
• Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
• Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
• ГП "СЕТАМ"
• Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
• ГП "Национальные информационные системы"
• Государственную службу Украины по вопросам труда
• Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования
• Национальное агентство по аккредитации Украины
• Львовскую областную государственную администрацию
• Львовский областной совет
• Львовский городской совет

Сообщается, что такие проверки предусмотрены Законом Украины "О предотвращении коррупции". НАПК проверяет соблюдение требований настоящего Закона в части:
• работы антикоррупционных уполномоченных;
• подготовки и выполнения антикоррупционных программ;
• создание и функционирование каналов сообщения о коррупции;
• рассмотрения сообщений о коррупции;
• защиты обличителей;
• проведение специальных проверок и тому подобное.

Дополнение

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов в отношении городского головы Львова Андрея Садового.

Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проведение полных проверок деклараций по новому Порядку проверки. Проверить планируют декларации 88 должностных лиц.

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