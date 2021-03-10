НАЗК склало на Садового 14 адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 14 адміністративних протоколів стосовно міського голови міста Львова Андрія Садового. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Цитата
“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за останні два тижні склало та направило до суду 84 адміністративних протоколи”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій:
-
- “Патріотична партія України” (керівник — Микола Габер);
-
- “Українська народна партія” (керівник — Олександр Клименка);
-
- “Нова політика” (керівник — Олександр Янчук);
-
- “Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна” (керівник — Микола Томенко).
-
Ще 5 адміністративних протоколів були складені стосовно розпорядників та внескодавців виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду протоколи щодо:
-
- Бориса Акіменка, колишнього в.о. голови ДПС у Чернівецькій області (26 адмінпротоколів);
-
- Андрія Садового, міського голови міста Львова (14 адмінпротоколів);
-
- Юрія Сав’яка, старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області (8 адмінпротоколів);
-
- Валерія Лісницького, колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області (26 адмінпротоколів).
-
Також було направлено до суду адмінпротоколи стосовно Михайла Гультая, судді Конституційного Суду України у відставці. Протокол складено у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, які відрізняються від достовірних на загальну суму близько 1 мільйона гривень (876 759,05 гривні).
Зауважується, що після визнання неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу України дії всіх осіб, які вказали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів у деклараціях за 2018, 2019 роки, перекваліфіковано на адміністративні правопорушення за ст. 172-6 КУпАП.
Доповнення
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим Порядком перевірки. Перевірити планують декларації 88 посадових осіб.