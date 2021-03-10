НАПК составило на Садового 14 админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов в отношении городского головы Львова Андрея Садового. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Цитата
“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за последние две недели составило и направило в суд 84 административных протокола”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что за нарушение порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий:
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- “Патриотическая партия Украины” (руководитель — Николай Габер)
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- “Украинская народная партия” (руководитель — Александр Клименко)
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- “Новая политика” (руководитель — Александр Янчук)
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- “Общественное движение Николая Томенко “Родная страна” (руководитель — Николай Томенко).
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Еще 5 административных протоколов были составлены в отношении распорядителей и взносодателей избирательных фондов кандидатов, участвовавших в местных выборах.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд протоколы касательно:
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- Бориса Акименко, бывшего и.о. председателя ГНС в Черновицкой области (26 админпротоколов)
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- Андрея Садового, мэра Львова (14 админпротоколов)
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- Юрия Савьяка, старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области (8 админпротоколов)
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- Валерия Лесницкого, бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области (26 админпротоколов).
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Также было направлено в суд админпротоколы в отношении Михаила Гультая, судьи Конституционного Суда Украины в отставке. Протокол составлен в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации должностного лица, которые отличаются от достоверных на общую сумму около 1 миллиона гривен (876 759,05 гривны).
Отмечается, что после признания неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины действия всех лиц, указавших недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов в декларациях за 2018, 2019 годы, переквалифицировано на административные правонарушения по ст. 172-6 КУоАП.
Дополнение
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проведение полных проверок деклараций по новому Порядку проверки. Проверить планируют декларации 88 должностных лиц.