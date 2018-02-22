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НАЗК: більше 50% запитів на спецперевірку надходить від судів та прокуратури

НАЗК: більше 50% запитів на спецперевірку надходить від судів та прокуратури

Київ • УНН

 • 10931 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Більше 50% запитів на проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державних органів надходить від судів та прокуратури. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

"Серед загальної кількості запитів більше 52% (391 запит) – це запити від судів, слідчих органів та прокуратури, більше 35% (264 запити) – від органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, 12% (90 запитів) надійшло від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Найменшу частку запитів на проведення спецперевірок претендентів на посаду, менше 1% (5 запитів), надійшло від підприємств, установ та організацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначено також, що з 1 по 20 лютого 2018 року до НАЗК надійшло 750 запитів на проведення спеціальної перевірки.

Нагадаємо, у НАЗК пропонували анулювати реєстрацію політичної партії за неподання нею двічі протягом календарного року до Національного агентства з питань запобігання корупції звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Українські Національні Новини

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