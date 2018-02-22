НАПК: более 50% запросов на спецпроверке поступает от судов и прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Более 50% запросов на проведение специальной проверки кандидатов на должности государственных органов поступает от судов и прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.
"Среди общего количества запросов более 52% (391 запрос) - это запросы от судов, следственных органов и прокуратуры, более 35% (264 запросы) - от органов местного самоуправления и местных органов государственной власти, 12% (90 запросов) поступило от министерств и других центральных органов исполнительной власти. Наименьшую долю запросов на проведение спецпроверок претендентов на должность, менее 1% (5 запросов), поступило от предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.
Отмечено также, что с 1 по 20 февраля 2018 в НАПК поступило 750 запросов на проведение специальной проверки.
Напомним, в НАПК предлагали аннулировать регистрацию политической партии за непредставление ней дважды в течение календарного года в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.