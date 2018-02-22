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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61565 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74335 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77119 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106777 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100259 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104498 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111484 просмотра

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НАПК: более 50% запросов на спецпроверке поступает от судов и прокуратуры

НАПК: более 50% запросов на спецпроверке поступает от судов и прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 10931 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Более 50% запросов на проведение специальной проверки кандидатов на должности государственных органов поступает от судов и прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

"Среди общего количества запросов более 52% (391 запрос) - это запросы от судов, следственных органов и прокуратуры, более 35% (264 запросы) - от органов местного самоуправления и местных органов государственной власти, 12% (90 запросов) поступило от министерств и других центральных органов исполнительной власти. Наименьшую долю запросов на проведение спецпроверок претендентов на должность, менее 1% (5 запросов), поступило от предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что с 1 по 20 февраля 2018 в НАПК поступило 750 запросов на проведение специальной проверки.

Напомним, в НАПК предлагали аннулировать регистрацию политической партии за непредставление ней дважды в течение календарного года в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

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