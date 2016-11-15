Найближчими тижнями буде запущено проект щодо будівництва нового СІЗО за Києвом – П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Найближчими тижнями буде запущено проект щодо будівництва нового слідчого ізолятора за межами Києва. Про це сказав сьогодні сказав міністр юстиції України Павло Петренко відповідаючи на запитання дописувачів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми маємо візію (наміри - ред.), вона вже найближчими тижнями запуститься у вигляді проекту, це питання щодо будівництва нового СІЗО під Києвом і залучення через державне приватне партнерство інвесторів, які профінансують цей проект для того, щоб з центрів міст ми прибрали об’єкти з підвищеним ризиком", - сказав міністр.
Нагадаємо, на початку року у Мін’юсті заявили, що інвестори можуть отримати майданчики, де знаходиться Лук'янівське СІЗО, після того, як побудують нові будівлі слідчих ізоляторів за межами Києва.
Також зазначалося, що планується запуск системи публічного конкурсу згідно з законом "Про державне приватне партнерство", відповідно до якої виставляються вимоги до будівництва нового СІЗО.