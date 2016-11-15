В ближайшие недели будет запущен проект по строительству нового СИЗО за Киевом - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В ближайшие недели будет запущен проект по строительству нового следственного изолятора за пределами Киева. Об этом сказал сегодня министр юстиции Украины Павел Петренко отвечая на вопрос корреспондентов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы видение (намерения - ред.), оно уже в ближайшие недели запустится в виде проекта, это вопрос о строительстве нового СИЗО под Киевом и привлечения через государственное частное партнерство инвесторов, которые профинансируют этот проект для того, чтобы из центров городов мы убрали объекты с повышенным риском", - сказал министр.
Напомним, в начале года в Минюсте заявили, что инвесторы могут получить площадки, где находится Лукьяновское СИЗО, после того, как построят новые здания следственных изоляторов за пределами Киева.
Также отмечалось, что планируется запуск системы публичного конкурса по закону "О государственном частном партнерстве", в соответствии с которой выставляются требования к строительству нового СИЗО.